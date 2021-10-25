Гинцбург считает, что оптимальный срок для ревакцинации — 6 месяцев

Директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал оптимальный срок ревакцинации от коронавируса, который по его мнению составляет 6 месяцев. Если ревакцинироваться раньше ни вреда, ни пользы для организма не будет. Об этом сообщает ТАСС.

Александр Гинцбург пояснил, что ревакцинироваться от COVID-19 лучше через 6 месяцев на основании того, что это минимальный срок при котором выработавшиеся ранее антитела держатся на высоком уровне и могут обеспечить защиту. Такой период, по мнению директора Центра, является оптимальным.

«Но никакого вреда человек себе этим не нанесет, но при этом дополнительной пользы может и не получить, и у него будет такой же высокий уровень антител, который у него был и до ревакцинации, если он был высокий», — заявил Александр Гинцбург.

Директор Центра добавил, что шестимесячный срок обусловлен в настоящий момент появлением дельта-штамма коронавируса, из-за которого нужно постоянно поддерживать высокий уровень защитных антител.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению Александра Гинцбурга, система QR-кодов в России должна оставаться до выработки коллективного иммунитета на уровне 80% процентов. Наличие постоянных спадов и вспышек заболевания COVID-19 возможно, если не будет контроля властей за взаимодействием вакцинированных и невакцинированных.