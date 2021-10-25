В «Галерее» собирается очередь на вакцинацию от COVID: фоторепортаж Gazeta.SPb

В &#171;Галерее&#187; собирается очередь на вакцинацию от COVID: фоторепортаж Gazeta.SPb
Пункт вакцинации в ТЦ "Галерея". Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В одном из торговых комплексов Северной столицы собирается очередь из желающих вакцинироваться от коронавируса.

Пункт вакцинации в ТЦ «Галерея». Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Пункт вакцинации в ТЦ «Галерея». Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В городе существенно ужесточили антиковидные ограничения, в связи с чем горожане начали активно вакцинироваться. Столпотворение заметили у пункта вакцинации в ТЦ «Галерея» в понедельник, 25 октября. При этом очередь из желающих поставить прививку продолжает расти.

Пункт вакцинации в ТЦ «Галерея». Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Пункт вакцинации в ТЦ «Галерея». Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Пункт вакцинации в ТЦ «Галерея». Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Пункт вакцинации в ТЦ «Галерея». Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Пункт вакцинации в ТЦ «Галерея». Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Пункт вакцинации в ТЦ «Галерея». Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Напомним, за минувшие сутки в Петербурге выявили 2 693 случая заражения коронавирусом. Город занял третье место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Побороть болезнь не смогли еще 65 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 30 октября по 7 ноября будут закрыты библиотеки, кинотеатры, аквапарки, бассейны, фитнес-центры, катки, детские комнаты, зоопарк и другие объекты развлечения.

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