В «Галерее» собирается очередь на вакцинацию от COVID: фоторепортаж Gazeta.SPb

В одном из торговых комплексов Северной столицы собирается очередь из желающих вакцинироваться от коронавируса.

В городе существенно ужесточили антиковидные ограничения, в связи с чем горожане начали активно вакцинироваться. Столпотворение заметили у пункта вакцинации в ТЦ «Галерея» в понедельник, 25 октября. При этом очередь из желающих поставить прививку продолжает расти.

Напомним, за минувшие сутки в Петербурге выявили 2 693 случая заражения коронавирусом. Город занял третье место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Побороть болезнь не смогли еще 65 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 30 октября по 7 ноября будут закрыты библиотеки, кинотеатры, аквапарки, бассейны, фитнес-центры, катки, детские комнаты, зоопарк и другие объекты развлечения.