Общепит навынос, развлечения по QR-коду: как жить в Петербурге во время локдауна

Сами торговые центры продолжат работу, так как в них располагаются продуктовые магазины, аптеки и пункты вакцинации, но торговые островки будут закрыты. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Сами торговые центры продолжат работу, так как в них располагаются продуктовые магазины, аптеки и пункты вакцинации, но торговые островки будут закрыты. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Северной столице существенно ужесточили антиковидные ограничения: помимо приближающихся QR-кодов, с 30 октября по 7 ноября, в период нерабочих дней, перестанут работать точки общепита и развлекательные заведения.

Согласно изменениям, внесенным губернатором Александром Бегловым в Постановление №121, с 30 октября по 7 ноября ресторанам, барам и кафе запрещают принимать посетителей — работа только навынос или доставка. Это касается всех точек общепита, за исключением расположенных на вокзалах, АЗС и производственных столовых.

Кроме того, в нерабочие дни закроются торговые центры и непродовольственные магазины, доступными останутся супермаркеты и аптеки. Стоматологи и ветеринары перейдут только на экстренные приемы.

Петербуржцам придется смириться, что с 30 октября по 7 ноября будут закрыты библиотеки, кинотеатры, аквапарки, бассейны, фитнес-центры, катки, детские комнаты, зоопарк и другие объекты развлечения. Походы в салоны красоты и на массаж также придется отложить, как и визит в общественные бани и СПА-центры. Зато парикмахерские по-прежнему останутся доступными.

Ограничения коснутся и государственных учреждений. Так, в многофункциональных центрах (МФЦ) среди доступных услуг останется лишь регистрация рождения или смерти, а также брака или его расторжения. Школы уходят на удлиненные каникулы, в детских садах останутся лишь дежурные группы, а студентам предлагается самостоятельно освоить материал учебной программы за этот период с последующим контролем.

Спортивные и физкультурные мероприятия, за исключением уже согласованных с Роспотребнадзором, отменяются. Под запрет попадают и торжественные церемонии бракосочетания, мастер-классы и офлайн-лекции. К счастью, петербуржцам оставляют шансы провести время с пользой за пределами дома: музеи и театры остаются открытыми как для жителей города, так и для туристов.

Важное уточнение: попасть на выставку или спектакль получится только при предъявлении QR-кода или справки о медотводе от вакцинации. Размещение в гостиницах, пансионатах, санаториях и домах отдыха в Петербурге осуществляется по такому же принципу.

Согласно постановление №121, как минимум 70% сотрудников государственных образовательных учреждений должны работать удаленно с 30 октября по 7 ноября. Власти настоятельно рекомендуют поступить аналогичным образом и частным фирмам.

Напомним, что в Петербурге, тем временем, очередной скачок статистики: после выходных выявили 2 693 случая заражения коронавирусом, тогда как последнее время ежедневное число новых ковид-пациентов превышало 3 тысячи человек. По России, между тем, продолжают обновляться антирекорды — 37 930 зараженных за сутки.