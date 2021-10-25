В Петербурге назвали условия для похода в театр во время локдауна

Стало известно, как будут работать музеи и театры во время локдауна. Фото: Baltphoto

Стало известно, как будут работать музеи и театры во время локдауна. Фото: Baltphoto

Вице-губернатор Борис Пиотровский рассказал, как будут работать театры и музеи во время локдауна в Петербурге.

Музеи и театры в период локдауна во время нерабочих дней в Северной столице можно будет посещать при наличии QR-кода или медотвода.

Театры будет работать с помощью QR-кодов, а музеи по электронным билетам, покупка которых предполагает предварительную запись.

«Во время девятидневных каникул вы сможете посетить театры и музеи! Для этого нужно будет предъявить QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации, медотвод», — сообщил Пиотровский в совем Telegram-канале.

С 30 октября по 7 ноября, в период нерабочих дней, в Петербурге перестанут работать точки общепита и развлекательные заведения.

С 15 ноября QR-коды потребуются для походов в бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, в музеи и выставочные пространства, а также в ЗАГСе. Наконец, с 1 декабря QR-коды будут обязательными для посещения заведений (за исключением производственных столовых, вокзалов и аэропорта) и объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и магазинов, не имеющих зала обслуживания).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в понедельник, 18 октября, власти Петербурга объявили о внедрении QR-кодов для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.