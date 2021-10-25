В барах и ресторанах Петербурга снова начались рейды

В Петербурге четыре заведения закрыли за нарушения антиковидных мер.

Во время рейда были выявлены нарушения в семи заведениях, им выписаны штрафы.

В минувшие выходные сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) вместе с Роспотребнадзором и полицией проверили соблюдение коронавирусных мер в ресторанах и барах Невского, Центрального, Петроградского, Фрунзенского и Красносельского районов.

Среди нарушителей оказались ирландский паб на 2-й Советской улице, бар на улице Жуковского, бар и караоке-бар на улице Чекистов, ресторан на Товарищеском проспекте, винный бар на Большой Пушкарской улице и караоке-бар на проспекте Славы, сообщили в пресс-службе Смольного.

С 30 октября по 7 ноября, в период нерабочих дней, в Петербурге перестанут работать точки общепита и развлекательные заведения.

С 15 ноября QR-коды потребуются для походов в бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, в музеи и выставочные пространства, а также в ЗАГСе. Наконец, с 1 декабря QR-коды будут обязательными для посещения заведений (за исключением производственных столовых, вокзалов и аэропорта) и объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и магазинов, не имеющих зала обслуживания).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в понедельник, 18 октября, власти Петербурга объявили о внедрении QR-кодов для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.