В Петербурге скончались еще 65 пациентов с коронавирусом

В Петербурге скончались еще 65 пациентов с коронавирусом
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петербурге за минувшие сутки скончались более 60 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно в пятницу, 25 октября. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», число погибших за минувшие в Северной столице составило 69, с начала пандемии — 23 430. В России подтверждено 1069 летальных исходов за сутки, всего умерли 231 669 заболевших.

Отмечается, что за последние сутки Петербург занял третье место в России по числу зараженных. В городе выявлено 2 693 инфицированных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что если в доме есть заболевший коронавирусом, то необходимо ежедневно использовать дезинфицирующие средства на основе хлора, сообщили в Роспотребнадзоре.

коронавирусная пандемия новости СПб умершие


 

Новости партнеров
Ученые назвали продукты, которые снижают риск инсульта на 80%
Ученые назвали продукты, которые снижают риск инсульта на 80%
Унесший 40 деревьев штормовой ветер, затопленный Сестрорецк и новый штамм COVID-19 в Петербурге: главное 22 октября
Унесший 40 деревьев штормовой ветер, затопленный Сестрорецк и новый штамм COVID-19 в Петербурге: главное 22 октября
Россиян предупредили о рисках лишиться жилья
Россиян предупредили о рисках лишиться жилья
Какой орех снизит давление и уровень
Какой орех снизит давление и уровень "плохого" холестерина
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге скончались еще 65 пациентов с коронавирусом
Путин поручил регионам запретить работу кафе и ресторанов ночью
В Ленобласти за сутки COVID подхватили 337 человек
В Доме Радио открылась выставка фотографий Александра Родченко
Общепит навынос, развлечения по QR-коду: как жить в Петербурге во время локдауна
В Петербурге откроют два новых магазина IKEA
Сын артистки Светличной сообщил, что не знает о пропаже своей матери
На Комендантском проспекте под колеса «Мерседеса» попала ...