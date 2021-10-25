В Петербурге скончались еще 65 пациентов с коронавирусом

В Петербурге за минувшие сутки скончались более 60 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно в пятницу, 25 октября. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», число погибших за минувшие в Северной столице составило 69, с начала пандемии — 23 430. В России подтверждено 1069 летальных исходов за сутки, всего умерли 231 669 заболевших.

Отмечается, что за последние сутки Петербург занял третье место в России по числу зараженных. В городе выявлено 2 693 инфицированных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что если в доме есть заболевший коронавирусом, то необходимо ежедневно использовать дезинфицирующие средства на основе хлора, сообщили в Роспотребнадзоре.