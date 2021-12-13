В ближайшие три года более 15 тысяч петербургских семей улучшат жилищные условия

В ближайшие три года более 15 тысяч петербургских семей улучшат жилищные условия. Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

В ближайшие три года более 15 тысяч петербургских семей улучшат жилищные условия. Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Благодаря увеличению финансирования более 15 тысяч семей смогут улучшить свои жилищные условия. Это будет реализовано в ближайшие три года.

На совещании с членами правительства Петербурга было принято решение внести изменения в ряд законов, благодаря которым будет увеличено финансирование петербургским семьям с тяжелым жилищным положением. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Было отмечено, что благодаря программам «Молодежи — доступное жилье», «Развитие долгосрочного жилищного кредитования» и «Расселение коммунальных квартир», действие которых заканчивается в 2021 году, жилищные условия были улучшены у 168 тысяч петербургских семей.

Финансирование программ планируется увеличить в три раза. С 2022 по 2024 годы на эти цели будет направлено 57 миллиардов рублей, из которых18 миллиардов — в 2022 году, а более 19 миллиардов — в 2023-м. Около 20 миллиардов планируют выделить в 2024 году. Это позволит улучшить жилищные условия 15 409 семей.

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