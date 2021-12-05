По оценкам специалистов, на вторичное российское жилье цены выросли на 37%

Компании в сфере недвижимости зафиксировали рост цен на вторичное жилье в России. Так за год цены поднялись на 21- 37%.
За месяц, по оценкам специалистов, цены на вторичное жилье в России выросли на 1-5%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков.
По данным ЦИАН, квадратный метр в 16 крупных городах страны в среднем стоит 104,9 тысяч рублей, по сравнению с прошлым месяцем показатель вырос на 2,4%. А вот по наблюдения компании «Этажи» в 20 городах показывают, что подорожание составило 1,2%: за декабрь «квадрат» на вторичном рынке продается до 80 тысяч рублей. За год стоимость выросла на 21%.
По оценкам «ЦИАН» и «Этажи» , лидером с самым быстрым среднемесячным ростом цен является Краснодар. Квадратный метр там сейчас обойдется в 85,3 тысяч рублей, при этом жилье за месяц стало дороже на 5%, а за год цены поднялись на 29,6%.
Цены на квартиры также растут в Санкт-Петербурге, Омске и Самаре.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что жилье бизнес-класса в Петербурге достигла максимума. В 2021 году цена поднялась на 40%. В 2021 году жилье бизнес-класса в Санкт-Петербурге на конец III кв. стало стоить 287 700 руб. за 1 квадратный метр.