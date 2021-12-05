По оценкам специалистов, на вторичное российское жилье цены выросли на 37%

Компании в сфере недвижимости зафиксировали рост цен на вторичное жилье в России. Так за год цены поднялись на 21- 37%.

За месяц, по оценкам специалистов, цены на вторичное жилье в России выросли на 1-5%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков.

По данным ЦИАН, квадратный метр в 16 крупных городах страны в среднем стоит 104,9 тысяч рублей, по сравнению с прошлым месяцем показатель вырос на 2,4%. А вот по наблюдения компании «Этажи» в 20 городах показывают, что подорожание составило 1,2%: за декабрь «квадрат» на вторичном рынке продается до 80 тысяч рублей. За год стоимость выросла на 21%.