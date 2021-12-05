По оценкам специалистов, на вторичное российское жилье цены выросли на 37%

По оценкам специалистов, на вторичное российское жилье цены выросли на 37%
По оценкам специалистов, на вторичное российское жилье цены выросли на 37%. Фото: Pixabay

Компании в сфере недвижимости зафиксировали рост цен на вторичное жилье в России. Так за год цены поднялись на 21- 37%.

За месяц, по оценкам специалистов, цены на вторичное жилье в России выросли на 1-5%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков.

По данным ЦИАН, квадратный метр в 16 крупных городах страны в среднем стоит 104,9 тысяч рублей, по сравнению с прошлым месяцем показатель вырос на 2,4%. А вот по наблюдения компании «Этажи» в 20 городах показывают, что подорожание составило 1,2%: за декабрь «квадрат» на вторичном рынке продается до 80 тысяч рублей. За год стоимость выросла на 21%.

По оценкам «ЦИАН» и «Этажи» , лидером с самым быстрым среднемесячным ростом цен является Краснодар. Квадратный метр там сейчас обойдется в 85,3 тысяч рублей, при этом жилье за месяц стало дороже на 5%, а за год цены поднялись на 29,6%.

Цены на квартиры также растут в Санкт-Петербурге, Омске и Самаре.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жилье бизнес-класса в Петербурге достигла максимума. В 2021 году цена поднялась на 40%. В 2021 году жилье бизнес-класса в Санкт-Петербурге на конец III кв. стало стоить 287 700 руб. за 1 квадратный метр.

жильё недвижимость новости СПб подорожание Россия


 

Новости партнеров
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Врачи раскрыли главные признаки формирования тромбов
Врачи раскрыли главные признаки формирования тромбов
Шестеро мигрантов дали по шее и лицу двум майорам в Выборге
Шестеро мигрантов дали по шее и лицу двум майорам в Выборге
Уборка снега в Петербурге унесла первую жизнь на третий день зимы
Уборка снега в Петербурге унесла первую жизнь на третий день зимы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
По оценкам специалистов, на вторичное российское жилье цены выросли на 37%
Несмотря на рост оборота в Петербурге закрылось более 5 тысяч организаций
На перекрестке Байконурской и проспекта Испытателей не смогли разъехаться ...
Россияне рассказали, сколько им не хватает денег, чтобы дожить до зарплаты
Видео игроков «Зенита» с животными на поле «Газпром ...
ДТП перекрыло движение на Народного Ополчения
На улице Кржижановского произошла коммунальная авария
Эксперты поделились, почему же Смольный проиграл в борьбе со снегопадом