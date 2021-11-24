Knight Frank St. Petersburg: жилье бизнес-класса в Петербурге подорожало на 40%

Knight Frank St. Petersburg: жилье бизнес-класса в Петербурге подорожало на 40%
Жилье бизнес-класса в Петербурге году подорожало на 40%. Фото: pixabay.com

В 2021 году жилье бизнес-класса в Санкт-Петербурге на конец III кв. стало стоить 287 700 руб. за 1 квадратный метр.

Цена на жилье бизнес-класса в Петербурге достигла максимума. В 2021 году цена поднялась на 40%, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков Knight Frank St. Petersburg.

Самое дорогое жилье, по исследованиям экспертов, оказалось в Красногвардейском районе, где в продажу были выведены три новых ЖК, в результате чего средняя цена за год увеличилась на 56%. В Адмиралтейском, Московском и Центральном районах цены на жилье увеличились в районе 41-43%.

По мнению руководителя отдела исследований Knight Frank St. Petersburg Светланы Московченко, ограниченное предложение на рынки недвижимости мотивирует покупателей рассматривать жилье уровня бизнес-класс.

«С другой стороны, есть доля покупателей, которые «выросли» из жилья массового спроса и могут позволить себе более качественное, престижное жилье в привлекательных локациях», — отмечает Московченко.

Аналитики считают, что до конца 2021 года в Северной столице введут в эксплуатацию несколько новых жилищных комплексов бизнес-класса, общая жилплощадь которых составит около 127 000 квадратных метров.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что традиционно перед Новым годом строительные компании объявляют скидки в связи со спешкой выполнить планы по продаже жилья.

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