Эксперт рассказал, когда лучше покупать жилье: перед Новым годом или после

Эксперт рассказал, когда лучше покупать жилье: перед Новым годом или после
Стоимость "квадрата" на вторичном рынке будет зависеть в первую очередь от цен на первичное жилье. Фото: pixabay

Специалист по оценке недвижимости Дмитрий Соломников объяснил, стоит ли покупать жилье до Нового года или можно повременить до следующего года.

Традиционно перед Новым годом строительные компании торопятся выполнить планы и объявляют скидки. При этом сейчас цены на квартиры стабилизировались и должны упасть уже в 2022 году.

Эксперт рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург«, что перед праздниками возможность купить жилье в новостройках немного выгодней. Стоимость «квадрата» на вторичном рынке будет зависеть в первую очередь от цен на первичное жилье.

«Цены сейчас стабилизировались, при этом, я думаю, скорее всего будут дополнительные скидки и небольшое снижение цен. Я думаю, есть смысл сейчас рассматривать предложения», — считает Соломников.

При этом, как отмечает специалист, в 2022 году существенного снижения цен на квартиры в крупных городах не произойдет. Они могут снизиться всего на 5-10%.

Но если речь идет о покупке квартиры в ипотеку, то здесь разницы никакой нет. Даже если цены перед праздниками снизятся, ипотечный платеж все равно повысится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что квартиры в новостройках Петербурга подорожают на 21% по итогам года.

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