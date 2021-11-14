Квартиры в новостройках Петербурга подорожают на 21% по итогам года

Цены на жилье в новостройках в Петербурге по итогам текущего года могут увеличиться на 21%.

Об этом сообщил руководитель «Циан. Аналитика» Алексей Попов, передает ТАСС. Ожидается, что к концу этого года стоимость квадратного метра в городских новостройках установится на уровне 195 тысяч рублей.

В начале ноября квадратный метр в новых домах Петербурга стоит 190 тысяч рублей. Годом ранее его цена составляла 149 тысяч рублей. Рост составил 28%.

По данным ЦИАН, по итогам прошлого года «квадрат» в новостройках продавался в среднем за 156,6 тысячи рублей. Если прогноз подтвердится, что по итогам этого года показатель вырастет на 21%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что лидером по вводу жилья за октябрь в Петербурге стал Приморский район.