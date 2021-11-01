Лидером по вводу жилья за октябрь в Петербурге стал Приморский район

Санкт-Петербург приближается к исполнению годового показателя по вводу жилья на 291 тысячу квадратных метров.

Пресс-служба Комитета по строительству сообщает, что за октябрь было введено в эксплуатацию 291 860,4 кв.м. жилья, что составляет 18 домов на 5 756 квартир, включая индивидуальное строительство. За такой же период прошлого года было сдано меньше — 271 154,6 квадратных метров жилья.

Больше всего ввели жилья в Приморском районе, где за октябрь было введено 6 домов на 1 554 квартиры общей площадью 73 156 квадратных метров. На втором месте стоит Красносельский район. где было сдано 67 168,90 кв.м. жилья, это 11 домов на 1 798 квартир. Третье место отдается Невскому району со сдачей 67 168,90 кв.м. жилья, это 11 домов на 1 798 квартир.

Также в Московском районе была сдана школа на 825 мест, детский сад в Красносельском районе на 220 мест. На 1 ноября по всему городу введено в эксплуатацию уже 2 847 068,8 квадратных метров жилья.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на территории гипермаркета «Карусель» на Кузнецовской улице Московского района новый владелец планирует построить жилое здание.