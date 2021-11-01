«Карусель» на Кузнецовской улице могут снести для застройки

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"Карусель" на Кузнецовской улице могут снести для застройки. Фото: Google.Карты

Территория, где раньше действовал гипермаркет «Карусель» на Кузнецовской улице Московского района перешла к новому владельцу, который планирует построить на ее месте жилое здание.

Бывший гипермаркет «Карусель» по решению нового владельца «Отал недвижимость» может быть превращен в жилой корпус гостиницы или жилья бизнес-класса. Об этом сообщает «Коммесрант».

Территорию под гипермаркетом забрал новый владелец и планирует распорядиться с ней по-своему. Всего стоимость здания и права аренды на участок оценивается в 600-650 миллионов рублей. Однако может понадобится еще до 100 миллионов рублей на выкуп дополнительной территории у города для воплощения будущих пока секретных планов.

Это далеко не первый гипермаркет этой сети в городе на Неве, который был продан. Так, в прошлом году владельцы избавились от «Карусели» на Руставели. Тогда площадку приобрел «О’Кей».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жители Петербурга постоянно страдают от нехватки объектов социальной инфраструктуры: школ, детских садов и поликлиник. Все это при условии плотной застройки, не предполагающей места для парков, спортивных площадок и прогулочных зон.

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