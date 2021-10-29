Комплексная забота: как застройщики Петербурга удовлетворяют спрос на «социалку»

Комплексная забота: как застройщики Петербурга удовлетворяют спрос на &#171;социалку&#187;
Наличием собственной инфраструктуры может похвастаться "Группа ЛСР". Фото: ЛСР

Жители Северной столицы постоянно страдают от нехватки объектов социальной инфраструктуры: школ, детских садов и поликлиник. Все это при условии плотной застройки, не предполагающей места для парков, спортивных площадок и прогулочных зон. Некоторые застройщики, впрочем, адаптировались к новым социальным обязательствам и стараются комплексно осваивать территории, заботясь о комфорте будущих жителей.

Современный девелопер обязан думать не только о строительстве качественных жилых домов, но и об инфраструктурном обеспечении проекта. Застройщик должен действовать на опережение, удовлетворяя потребности как настоящих, так и будущих жильцов.

Может, молодая семья не нуждается в детских садах и школах прямо сейчас, но несколько лет спустя это станет как никогда актуальным. Аналогичный подход применим к пешеходам, которые в будущем могут обзавестись личным авто. Примеров — множество. Поэтому лидируют на сегодняшнем рынке жилья застройщики, которые планируют наперед и избавляют петербуржцев не только от насущных, но и от потенциальных проблем.

Наличием собственной инфраструктуры может похвастаться «Группа ЛСР». За 28 лет компания умудрилась построить более 40 объектов, два из них — в 2021-м.

«Группа ЛСР» достраивает детсад в Невском районе. Фото: ЛСР

Например, весной в эксплуатацию сдали детский сад в жилом комплексе «Ручьи» на Пискаревском проспекте. Учреждение может принять до 160 малышей, оно оснащено собственным бассейном, спортзалом, медкабинетом и большим залом для музыкальных занятий. В это же время открылся еще один детский сад на 190 мест в ЖК «Цветной город» на Пейзажной улице.

Сейчас «Группа ЛСР» завершает строительство еще одного учреждения для дошкольников — детского садика в Невском районе на 140 мест общей площадью почти 3,5 тысяч квадратных метров. В нем предусмотрено восемь групп, залы для физкультуры и плавания, помещения для проведения уроков музыки и кабинет для занятий в различных кружках. Кроме того, сад готов принимать малышей с ограниченными возможностями.

«Группа ЛСР» достраивает детсад в Невском районе. Фото: ЛСР

Во многих жилкомплексах «Группы ЛСР» также запроектированы школы. До конца года компания планирует завершить строительство одной из них в Крансогвардейском районе. В учебном заведении помимо классов предусмотрены два бассейна, два спортзала, помещение для занятий хореографией, актовый зал на 500 мест, библиотека, столовая и спортивные площадки для игры в футбол, баскетбол и волейбол.

С 2015 года застройщик ввел в эксплуатацию несколько школ в разных районах Петербурга — это серьезная помощь власти, которая стремится ликвидировать нехватку мест в социальных учреждениях. Кстати, речь идет не только о сфере образования. Например, еще пять лет назад на улице Корнея Чуковского «Группа ЛСР» возвела детскую поликлинику на 100 мест. При этом строительство ЖК завершилось только в прошлом году.

Безусловно, современный девелопер стремится отвечать запросам и потребностям не только детей, но и взрослых. Возвращаясь домой, петербуржцы надеются отдохнуть от городской суеты, расслабиться в комфортной обстановке и насладиться свежим воздухом.

В крупных жилых кварталах зеленые насаждения уже становятся чуть ли не первоочередной потребностью. Не у всех есть возможность проводить время в садах и парках исторического центра или, наоборот, на окраинах — смущает местоположение, поток туристов, время, которое необходимо затратить на поездку. Поэтому для многих зеленые зоны рядом с домом — идеальное решение проблемы.

Местные жители посадили деревья вместе с представителями «Группы ЛСР». Фото: ЛСР

Рядом со средней школой №707 в жилом квартале «Цивилизация» Невского района уже появилась своя зеленая аллея, где местные жители вместе с представителями «Группы ЛСР» высадили 131 дерево. Вскоре горожане смогут любоваться остролистными и «сахарными» кленами и елями. В день высадки девелопер организовал для участников экопраздник с угощениями и развлекательной программой, а питомник растений «Алексеевская дубрава» поставил качественный материал и помог с посадкой.

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