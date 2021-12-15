Удельному парку не вернут территорию, отведенную под скоростную магистраль

Дальнейшие решения судьбы участка будут решаться после инвентаризации.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга отказали вернуть Удельному парку территорию, предназначенную для строительства скоростной магистрали. Инициатором поправки стала коммунист Ирина Иванова, ее поддержали только 18 депутатов. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщили в местном парламенте.

Иванова предложила защитить зеленую зону от застройки. Согласно планам, трассировка магистрали не должна затронуть зеленое пространство. Представитель Смольного в Заксобрании Константин Сухенко заявил, что на участке еще не завершилась инвентаризация. При этом он отметил, что борьба оправдана и самое главное еще впереди.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сквозь Удельный парк не будут прокладывать дорогу.