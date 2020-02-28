Сквозь Удельный парк не будут прокладывать дорогу

Пока что решение не принято окончание, но мнение градозащитников обещали учесть.
Об этом стало известно сегодня, 28 февраля. Обо всем сообщил директор Центра ЭКОМ Александр Карпов на своей странице в Facebook. Он написал, что планируют вводить изменения в Генлан, чтобы новая седьмая магистраль не проходила сквозь Удельный парк. Территорию собираются признать зоной зеленых насаждений, а магистраль может предстать в виде тоннеля или эскадры. Пока что окончательно решения не приняли, но мнение активистов и горожан обещали учесть, чтобы не лишать людей парка.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге может уменьшиться количество гайд-парков. По словам Воробьева, изучив все мероприятия, прошедшие в 2019 году, стало ясно, что больше 4 парков не используется.