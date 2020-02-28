Сквозь Удельный парк не будут прокладывать дорогу

Сквозь Удельный парк не будут прокладывать дорогу
Парк хотят сохранить. Фото: https://vk.com/udpark

Пока что решение не принято окончание, но мнение градозащитников обещали учесть.

Об этом стало известно сегодня, 28 февраля. Обо всем сообщил директор Центра ЭКОМ Александр Карпов на своей странице в Facebook. Он написал, что планируют вводить изменения в Генлан, чтобы новая седьмая магистраль не проходила сквозь Удельный парк. Территорию собираются признать зоной зеленых насаждений, а магистраль может предстать в виде тоннеля или эскадры. Пока что окончательно решения не приняли, но мнение активистов и горожан обещали учесть, чтобы не лишать людей парка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге может уменьшиться количество гайд-парков. По словам Воробьева, изучив все мероприятия, прошедшие в 2019 году, стало ясно, что больше 4 парков не используется.

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Сквозь Удельный парк не будут прокладывать дорогу
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