Пожилой петербуржец лишился более 4 миллионов после разговора с брокером

Пожилой петербуржец лишился более 4 миллионов после разговора с брокером
Полиция начала проверку. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Красносельском районе Санкт-Петербурга пожилой горожанин лишился более 4 млн рублей, продиктовав данные своей банковской карты неизвестной девушке.

В среду, 15 декабря, в отдел полиции обратился 82-летний мужчина с заявлением о том, что днем ранее обнаружил списание 4 476 988 рублей. Он добавил, что это произошло после предоставления удаленного доступа к его банковским счетам неизвестной, которая представилась брокером Мариной.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Правоохранители начали расследование дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборгском районе Петербурга с банковского счета пенсионерки списали 2 млн 526 тыс. рублей. Узнала об этом горожанка совершенно случайно, когда отправилась в отделение банка, чтобы проверить свою карту. При этом никаких уведомлений о списании денежных средств она не получала, звонков от неизвестных ей также не поступало.

кража новости СПб


 

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