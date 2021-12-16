На Васильевском острове в Петербурге достроили тоннельный коллектор для намыва

На Васильевском острове в Петербурге достроили тоннельный коллектор для намыва
На Васильевском острове в Петербурге достроили тоннельный коллектор для намыва. Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал СПБ"

В Санкт-Петербурге завершили строительство первой очереди тоннельного канализационного коллектора, который расположен на Васильевском острове.

Теперь на Васильевском острове благодаря этому коллектору будет обеспечено водоотведение с южной части намыва. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Сама трасса, над которой шла работа, протягивается от пересечения Наличной улицы и Наличного переулка, через Василеостровскую насосную станцию, под улицей Нахимова, Прибалтийской площадью и Морской набережной.

На эти проектом «Водоканал» начал работать еще в 2016 году. Для того, чтобы подключить первые жилые кварталы на намывных территориях, был проложен тоннель диаметром 2-2,5 метра и протяженностью 1,9 км.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на улице Ушинского установили криптобиокабину, где можно оформить загранпаспорт «нового образца».

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