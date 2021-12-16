Петербуржцы смогут оформить загранпаспорт «нового образца» в криптобиокабине на Ушинского

Для иностранцев действуют аналогичные условия для въезда в Россию. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Для иностранцев действуют аналогичные условия для въезда в Россию. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В МФЦ на Ушинского, 6 установили криптобиокабину, где можно оформить загранпаспорт «нового образца». Также сервис доступен в МФЦ Московского района на Новоизмайловском проспекте, 34.

По мнению председателя Комитета по информатизации и связи Юлии Смирновой, цифровые технологии играют важную роль в развитии государственных сервисов, поэтому в планах задействование криптобиокабин в выдаче электронного паспорта гражданина России и других документов с электронными носителями информации, отмечается в пресс-службе Комитета по информатизации и связи.

Криптобиокабина помогает с регистрацией и передачей данных для загранпаспорта в МВД. Для того, чтобы получить готовый загранпаспорт заявитель проходит двухфакторную биометрическую верификацию. Микросхема паспорта гражданина активируются автоматически после повторного фотографирования и сдачи отпечатков пальцев.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Setl Group поддержал новогоднюю традицию и украсил дворы своих проектов зелеными елями.