Дворы проектов Setl Group украсили пушистые ели

Холдинг Setl Group поддержал новогоднюю традицию и украсил дворы своих проектов зелеными красавицами — искусственными елями.

В четырех жилых комплексах, которые располагаются в Приморском, Красносельском и Московском районах, холдинг установил украшенные золотыми звездами елочки. Эксклюзивным брокером проектов Setl Group выступает «Петербургская Недвижимость».

Одно из деревьев расположилось в проекте «Чистое небо» на площади Солнца. Теперь на Комендантском проспекте, за домом 64, корпус 1 жители смогут полюбоваться новогодней гостьей.

Другая зимняя красавица радует жителей проекта «Солнечный город», она установлена между двумя корпусами дома 171 на проспекте Ветеранов: между 5 и 4 корпусом.

В проекте «ArtLine в Приморском» на Торфяной дороге, 13 тоже появилась елочка.

Четвертую ель с яркими гирляндами и игрушками Setl Group разместил на Пулковском шоссе, в проекте «Зеленый квартал».

Именно здесь помимо елки смонтированы праздничные световые консоли в виде снежинок на опорах освещения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что елка на Дворцовой площади к 19 декабря предстанет перед жителями и гостями Петербурга во всем своем праздничном убранстве.