Елка на Дворцовой будет одета в 5 тысяч метров гирлянд

Елка на Дворцовой будет одета в 5 тысяч метров гирлянд
Елка на Дворцовой будет одета в 5 тысяч метров гирлянд. Фото: Медиацентр Правительства Санкт-Петербурга

Главная новогодняя ель, установленная на Дворцовой площади, к 19 декабря предстанет перед жителями и гостями Петербурга во всем своем праздничном убранстве.

В эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» директор Городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков рассказал, во что будет наряжена главная ель Северной столицы.

По словам Чистякова, украшать новогоднюю красавицу будут в несколько этапов. Как и в прошлом году главной темой остается ретро-стиль. В общей сложности на украшение уйдет 5 000 метров гирлянд, 300 игрушек и флажки.

Также, директор Городского центра рекламы объяснил, почему елка кажется горожанам «облезлой». Он отметил, что ель еще не готова. При транспортировки и морозе в -12 градусов, по словам Чистякова, произошли некоторые повреждения, поэтому к ней будут прибавлены дополнительные ветви. Такая технология, заметил директор, применятся регулярно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ночь с 7 на 8 декабря на Дворцовую площадь из Приозерского района Ленобласти приехала главная новогодняя ель Петербурга.

Андрей Чистяков дворцовая площадь ленобласть Новогоднее украшение новогодняя ель новости СПб Новый год


 

Новости партнеров
Диетолог рассказала, как регулярное употребление творога влияет на организм
Диетолог рассказала, как регулярное употребление творога влияет на организм
В Петербурге простились с актрисой Ниной Ургант
В Петербурге простились с актрисой Ниной Ургант
Уборка снега в Петербурге унесла первую жизнь на третий день зимы
Уборка снега в Петербурге унесла первую жизнь на третий день зимы
МЧС рекомендует надеть утепленные перчатки и пуховики: в Ленобласти ожидается -24
МЧС рекомендует надеть утепленные перчатки и пуховики: в Ленобласти ожидается -24
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Елка на Дворцовой будет одета в 5 тысяч метров гирлянд
Стало известно, как Ангела Меркель провела первый день на пенсии
Эпидемиолог заявил, что вакцинация снижает риск тяжелого течения COVID-19 и ...
Военный корабль Украины, двигавшийся к Керченскому проливу, взял обратный курс
Иммунолог предупредил, что коронавирус может скреститься с ВИЧ
Из отдела полиции в Петербурге сбежал боец ММА
Вакцинация российских подростков от COVID-19 начнется до конца года
В Нью-Йорке прошла премьера продолжения «Секса в большом городе»