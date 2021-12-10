Елка на Дворцовой будет одета в 5 тысяч метров гирлянд

Елка на Дворцовой будет одета в 5 тысяч метров гирлянд. Фото: Медиацентр Правительства Санкт-Петербурга

Елка на Дворцовой будет одета в 5 тысяч метров гирлянд. Фото: Медиацентр Правительства Санкт-Петербурга

Главная новогодняя ель, установленная на Дворцовой площади, к 19 декабря предстанет перед жителями и гостями Петербурга во всем своем праздничном убранстве.

В эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» директор Городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков рассказал, во что будет наряжена главная ель Северной столицы.

По словам Чистякова, украшать новогоднюю красавицу будут в несколько этапов. Как и в прошлом году главной темой остается ретро-стиль. В общей сложности на украшение уйдет 5 000 метров гирлянд, 300 игрушек и флажки.

Также, директор Городского центра рекламы объяснил, почему елка кажется горожанам «облезлой». Он отметил, что ель еще не готова. При транспортировки и морозе в -12 градусов, по словам Чистякова, произошли некоторые повреждения, поэтому к ней будут прибавлены дополнительные ветви. Такая технология, заметил директор, применятся регулярно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ночь с 7 на 8 декабря на Дворцовую площадь из Приозерского района Ленобласти приехала главная новогодняя ель Петербурга.