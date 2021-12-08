Главная новогодняя елка Петербурга прибыла на Дворцовую площадь

В ночь с 7 на 8 декабря на Дворцовую площадь из Приозерского района Ленобласти приехала главная новогодняя красавица Петербурга -90-летняя ель.

Второй год подряд жители города Петербурга выбирают в качестве главного новогоднего украшения города живую ель, по результатам опроса в социальной сети за нее проголосовало большинство.

Новогоднюю елку для Санкт-Петербурга в этом году нашли под деревней Котово. За свою длинную жизнь елка выросла до 35 метров и достигла 10-тонного веса. Об этом сообщает «Петербургский дневник». Эта ель могла украсить Дворцовую площадь еще в 2020 году. Несколько вариантов на будущее уже заготовлены в Ленинградской области: во Всеволожском и Выборгском районах.

Рядом с главным символом Северной столицы расположится литературная фотозона, а также гигантский торшер.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что перед Зимним дворцом помимо литературной фотозоны можно будет сделать и отправить новогодние открытки с помощью «Почты России».