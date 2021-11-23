На новогоднее оформление Северной столицы потратили 480 млн

На этот Новый год Петербург предстанет перед жителями и гостями Северной столицы в «имперском стиле». На оформление город потратил 480 млн рублей. Из них на новые объекты ушло 150 миллионов.

Невский проспект в Петербурге к Новому году в честь грядущего юбилея Петра I украсят атрибутами Российской империи. На заседании правительства глава комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол поделился, как будет выглядеть Петербург во время новогодних праздников, и сколько стоило его оформление.

К 1 декабря украшения появятся над главной улицей города. Оформление протянется от площади Восстания до Дворцовой. На опорах освещения установят световые композиции в форме цветка и крыла ангела. На тросовых конструкциях повесят декорации, стилизованные под имперскую корону.

На главной площади Петербурга установят живую ель, а также большую настольную лампу. Перед Зимним дворцом будет установлена литературная фотозона. Там же можно будет сделать и отправить открытки с помощью «Почты России».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 23 ноября на заседании правительства Санкт-Петербурга комитет по культуре создал новую систему планирования и управления общегородскими мероприятиями в виде календаря и интерактивной карты.