Полиция получила доступ к данным на телефоне Алека Болдуина

Алек Болдуин будто бы повторил судьбу своего персонажа. Фото: скриншот Instagram @alecbaldwininsta

Алек Болдуин будто бы повторил судьбу своего персонажа. Фото: скриншот Instagram @alecbaldwininsta

Суд США обязал актера Алека Болдуина предоставить доступ ко всем данным на смартфоне.

Ордер был выдан судом Санта-Фе в Нью-Мексико — штате, где снимался фильм. Обыск предназначен для сбора «всей информации и данных с сотового телефона в отношении создания «Rust» и всех участников, работающих над производством», сообщает Sky News со ссылкой на постановление суда.

Следователей больше всего интересует переписка актера и неназванного лица в iMessages.

Напомним, смертельный инцидент произошел 22 октября на съемочной площадке вестерна «Ржавчина». Звезда Голливуда Алек Болдуин случайно застрелил оператора и тяжело ранил режиссера. Актер после случившегося сразу сдался полиции. В итоге погибла оператор Галина Хатчинс и пострадал режиссер Джоэл Соус. 42-летнюю женщину доставили в больницу Университета Нью-Мексико на вертолете, но она, к сожалению, не выжила.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по предварительной версии следствия, произошедшее — случайность. Алек Болдуин, несмотря на свою эксцентричность, никогда не был замечен в столь серьезном нарушении закона.