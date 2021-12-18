В Камбодже требуют выкуп в 10 тысяч долларов за похищенную россиянку

В Камбодже требуют выкуп в 10 тысяч долларов за похищенную россиянку
Россиянку похитили в Камбодже. Фото: pixabay

В Камбодже гражданин Китая похитил 30-летнюю россиянку Анастасию, с которой познакомился в интернете.

Об этом сообщает «Лента.ру». Подруга похищенной россиянки рассказала изданию, что Анастасия познакомилась с мужчиной в соцсетях, после недолгой переписки иностранец предложил встретиться лично, и она согласилась. Они встретились 12 декабря, во время беседы девушку что-то напугало и она отправила друзьям свою геолокацию и контакты китайца, а после пропала.

Сначала иностранец говорил, что Анастасия уехала домой, а 16 декабря он написал друзьям и выдвинул требование заплатить 10 тысяч долларов за информацию о ее местонахождении. Друзья попросили отправить видео с ней, но мужчина сказал, что ее уже передали другим людям.

Местные правоохранители при этом никаких действий по поиску россиянки не предпринимают. Друзья также обращались в посольство России.

Сестра Анастасии рассказала, что обратилась на линию экстренной связи российского МИДа, но пока не получила ответа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что две девочки, пропавшие два дня назад в Петербурге, не могут объяснить, где пропадали.

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В Камбодже требуют выкуп в 10 тысяч долларов за похищенную россиянку
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