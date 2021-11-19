Две девочки, пропавшие два дня назад в Петербурге, не могут объяснить, где пропадали

Две девочки, пропавшие два дня назад в Петербурге, не могут объяснить, где пропадали
Девочек нашли у станции "Васильевский остров". Фото: скриншот Гугл.Карты

Одна школьница уверяет, что они были у подруги, другая говорит, что гуляли.

В Василеостровском районе сегодня, 19 ноября, нашли двух пропавших школьниц. Девочек заметили поздней ночью у станции метро «Василеостровская». Об этом сообщает «Фонтанка».

О том, что 13-летние девочки пропали, стало известно 17 ноября. Их поисками занимались сотрудники полиции Красносельского района после заявления родителей. На протяжении двух дней о местоположении детей ничего не было известно, пока поздней ночью их не увидели у метро. Школьницы не смогли объяснить полицейским, чем они занимались все это время. Одна говорит, что ходили в гости к подруге, другая уверяет, что просто гуляли.

Найденных детей утром передали родителям.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что еноту из Мурино ищут новый дом.

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