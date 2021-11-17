Еноту из Мурино ищут новый дом

Еноту из Мурино по кличке Толик, который недавно потерялся и нашелся, ищут новый дом.

Хозяйка отказалась от зверя и отдала его в приют, сообщили в группе «Енотская Правда».

По словам девушки, енот искусал её. Енот невзлюбил и домашнего хорька. Сейчас Толик находится в приюте «Енотская Правда».

«Пока Толик на карантине 2 недели, после чего будем искать новый дом. Важно, чтобы Толик был вторым енотом так как он очень страдал один. Только Питер», — говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что енот по имени Толик в какой-то момент забежал в магазин на улице Шувалова – на это обратила внимание прохожая. Она купили животному печенье, а затем опубликовала в интернете пост о найденном еноте.