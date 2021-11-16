Сбежавший от хозяйки енот Толик бродил по Мурино и выпрашивал печенье

Сбежавший от хозяйки енот Толик бродил по Мурино и выпрашивал печенье
Енота нашли в магазине. Фото: скриншот "Девяткино online"

На данный момент животное находится дома.

В Мурино заметили одинокого енота, который бродил по улице в поисках съестного. О милой зверушке рассказали очевидцы в группе «Девяткино online» в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что негодник сбежал от хозяйки во время прогулки. Енот по имени Толик в какой-то момент забежал в магазин на улице Шувалова – на это обратила внимание прохожая. Она купили животному печенье, а затем опубликовала в интернете пост о найденном еноте.

Позже владелица Толика-таки нашлась. Она рассказала, что енот в последнее время ведет себя агрессивно – прежде чем сбежать, он укусил женщину за руку и ногу.

Вредному еноту три года. Он любит корм для собак, овощи и фрукты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербург пожаловал енот Веня.

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