В Петербург пожаловал енот Веня

В Петербург пожаловал енот Веня
Енот Веня прошел ветеринарный контроль. Фото: Россельхознадзор

В Северную столицу прилетел енот по кличке Веня. Животное находилось под контролем Управления Россельхознадзора.

Так, в грузовом терминале петербургского аэропорта Пулково инспекторы Управления провели ветеринарный контроль енота.

Хищное млекопитающее везло частное лицо в город на Неве из Ханты-Мансийского автономного округа.

Когда сотрудники проводили контрольно-надзорные мероприятия, то каких-либо нарушений найти им не удалось. В связи с этим енот может двигаться далее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что крысы, мыши, свинки и кролики полетели из Петербурга в Самару. В грузовом терминале аэропорта Пулково сотрудники Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль животных, в результате которого нарушений выявлено не было.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что из Петербурга вывезут 800 тысяч яиц с насекомыми-паразитами.

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