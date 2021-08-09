В Петербург пожаловал енот Веня

В Северную столицу прилетел енот по кличке Веня. Животное находилось под контролем Управления Россельхознадзора.

Так, в грузовом терминале петербургского аэропорта Пулково инспекторы Управления провели ветеринарный контроль енота.

Хищное млекопитающее везло частное лицо в город на Неве из Ханты-Мансийского автономного округа.

Когда сотрудники проводили контрольно-надзорные мероприятия, то каких-либо нарушений найти им не удалось. В связи с этим енот может двигаться далее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что крысы, мыши, свинки и кролики полетели из Петербурга в Самару. В грузовом терминале аэропорта Пулково сотрудники Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль животных, в результате которого нарушений выявлено не было.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что из Петербурга вывезут 800 тысяч яиц с насекомыми-паразитами.