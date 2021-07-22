Из Петербурга вывезут 800 тысяч яиц с насекомыми-паразитами

Из Петербурга вывезут 800 тысяч яиц с насекомыми-паразитами
Насекомые отправятся в Самарскую область. Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора

Северо-Западное межрегиональное Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору провели ветеринарный контроль насекомых.

Как сообщает пресс-служба Управления, было осмотрено 1000 паразитических насекомых и 800 тыс. яиц с насекомыми-паразитами.

В грузовом терминале аэропорта Пулково сотрудники Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 1000 паразитических перепончатокрылых вида Habrobracon hebetor и 800 тыс. яиц, паразитированных насекомым вида Trichogramma brassicae.

Известно,что груз отправило научно-производственное объединение из Петербурга. Насекомые двигались на самолете в компанию в Самарской области, занимающейся выращиванием зерновых культур.

Ветеринарный контроль проверил груз. Нарушений найдено не было, поэтому насекомые отправятся в адрес получателя.

Отмечается, что данные паразиты нужны для того, чтобы спасать сельскохозяйственные культуры от вредоносных насекомых.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор изучил 150 пчелиных маток в Пулково.

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