Крысы, мыши, свинки и кролики полетели из Петербурга в Самару

Северо-Западное межрегиональное Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору провели ветеринарный контроль 66 лабораторных животных.
Как сообщает пресс-служба Управления, было осмотрено 20 лабораторных крыс, 40 мышей, три морских свинки и три кролика.
В грузовом терминале аэропорта Пулково сотрудники Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль животных, в результате которого нарушений выявлено не было.
Известно,что груз отправил питомник лабораторных животных, располагающийся в Ленинградской области. Животные двигались на самолете в Центр Гигиены и Эпидемиологии в Самарской области.
Так как нарушений найдено не было, то все животные отправятся в адрес получателя.
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