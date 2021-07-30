Крысы, мыши, свинки и кролики полетели из Петербурга в Самару

Крысы, мыши, свинки и кролики полетели из Петербурга в Самару
В Петербурге ветеринарный контроль проверил крыс, мышей, кроликов и свинок. Фото: Россельхознадзор

Северо-Западное межрегиональное Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору провели ветеринарный контроль 66 лабораторных животных.

Как сообщает пресс-служба Управления, было осмотрено 20 лабораторных крыс, 40 мышей, три морских свинки и три кролика.

В грузовом терминале аэропорта Пулково сотрудники Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль животных, в результате которого нарушений выявлено не было.

Известно,что груз отправил питомник лабораторных животных, располагающийся в Ленинградской области. Животные двигались на самолете в Центр Гигиены и Эпидемиологии в Самарской области.

Так как нарушений найдено не было, то все животные отправятся в адрес получателя.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Петербурга вывезут 800 тысяч яиц с насекомыми-паразитами.

новости СПб пулково Россельхознадзор


 

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