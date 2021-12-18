Диетолог: дефицит белка негативно сказывается на уровне антител к коронавирусу

Диетолог: дефицит белка негативно сказывается на уровне антител к коронавирусу
Творог крайне полезен, вот только нужно правильно его есть. Фото: pixabay.com

Диетолог, иммунолог Марина Аплетаева заявила, что дефицит белка в рационе негативно сказывается на уровне антител к коронавирусу.

Она отметила, что антитела — это белковые молекулы, которые состоят из фрагментов аминокислот.

«Как минимум три аминокислоты незаменимые, которые необходимы для синтеза антител», — приводит ее слова «Известия».

Три незаменимые кислоты содержатся в мясе, твороге, яйцах и рыбе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые выяснили, что количество антител зависит от пола и возраста человека. К такому выводу они пришлись после исследования, проведенного в Военно-медицинской академии им. Кирова.

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