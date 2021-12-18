Диетолог: дефицит белка негативно сказывается на уровне антител к коронавирусу

Диетолог, иммунолог Марина Аплетаева заявила, что дефицит белка в рационе негативно сказывается на уровне антител к коронавирусу.
Она отметила, что антитела — это белковые молекулы, которые состоят из фрагментов аминокислот.
«Как минимум три аминокислоты незаменимые, которые необходимы для синтеза антител», — приводит ее слова «Известия».
Три незаменимые кислоты содержатся в мясе, твороге, яйцах и рыбе.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые выяснили, что количество антител зависит от пола и возраста человека. К такому выводу они пришлись после исследования, проведенного в Военно-медицинской академии им. Кирова.