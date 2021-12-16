Эксперты выяснили, от чего зависит уровень антител

Эксперты выяснили, от чего зависит уровень антител
По словам ученых, потеря вкуса является истинным симптомом коронавируса, заслуживающим дальнейшего исследования. Фото: pexels

Самая высокая концентрация антител после ковида выявлена у пожилых.

Ученые выяснили, что количество антител зависит от пола и возраста человека. К такому выводу они пришлись после исследования, проведенного в Военно-медицинской академии им. Кирова. Об этом пишет «Интерфакс».

Эксперты рассказывают, что у мужчин уровень антител начинает снижаться через 60 суток после перенесенного заболевания. А вот у женщин с 90 суток уровень растет. И в том, и в другом случае антитела полностью уходят через 180 дней.

Что касается возраста, то чем старше человек, тем выше у него концентрация антител. Это значит, что переболевший пенсионер защищен лучше, чем 18-летний пациент.

При этом нет разницы, в какой форме переболел человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Попова призвала соблюдать меры профилактики COVID для встречи Нового года без ограничений.

антитела пандемия


 

Новости партнеров
Охтинский мыс ждет туристов
Охтинский мыс ждет туристов
«Она — ремесленник»: Вику Цыганову со скандалом выгнали из шоу «Суперстар! Возвращение»
«Она — ремесленник»: Вику Цыганову со скандалом выгнали из шоу «Суперстар! Возвращение»
Жители Германии высмеяли главу МИД Бербок за угрозы в адрес России: «Путин спрятался в подвале и дрожит»
Жители Германии высмеяли главу МИД Бербок за угрозы в адрес России: «Путин спрятался в подвале и дрожит»
Беглов копирует Собянина: мигрантам здесь не рады
Беглов копирует Собянина: мигрантам здесь не рады
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперты выяснили, от чего зависит уровень антител
Психанула: На Стойкости женщина вылила кипящие пельмени на голову соседки
Смольный утвердил цены на проезд в транспорте Петербурга в 2022 году
В 2022 году изменятся цены в петербургском метрополитене и наземном транспорте
После падения льдин в Петербурге врачи госпитализировали подростка
В Петербурге спасали рыбаков, которых унесло на оторвавшейся льдине
Минус вывеска и автомобиль: В Петербурге во время уборки снега не щадят ничего
Попова призвала соблюдать меры профилактики COVID для встречи Нового года ...