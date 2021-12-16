Эксперты выяснили, от чего зависит уровень антител

Самая высокая концентрация антител после ковида выявлена у пожилых.

Ученые выяснили, что количество антител зависит от пола и возраста человека. К такому выводу они пришлись после исследования, проведенного в Военно-медицинской академии им. Кирова. Об этом пишет «Интерфакс».

Эксперты рассказывают, что у мужчин уровень антител начинает снижаться через 60 суток после перенесенного заболевания. А вот у женщин с 90 суток уровень растет. И в том, и в другом случае антитела полностью уходят через 180 дней.

Что касается возраста, то чем старше человек, тем выше у него концентрация антител. Это значит, что переболевший пенсионер защищен лучше, чем 18-летний пациент.

При этом нет разницы, в какой форме переболел человек.

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