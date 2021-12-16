Попова призвала соблюдать меры профилактики COVID для встречи Нового года без ограничений

Попова призвала соблюдать меры профилактики COVID для встречи Нового года без ограничений
Анна Попова заявила, что если будем все соблюдать, то Новый год встретим с удовольствием. Фото: kremlin.ru

При соблюдении профилактики COVID-19 россияне встретят Новый год без ограничений. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, прогноз на новогодние праздник зависит от поведения людей в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, будут ли они прививаться, а также соблюдать меры профилактики.

Как сообщили «РИА Новости», Попова подчеркнула, что ситуация с празднованием Нового года также будет зависеть от числа вакцинированных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин заявил, что введение системы QR-кодов на транспорте перед новогодними праздниками создаст много проблем для людей. По его мнению, вводить такие ограничения под Новый год не стоит, поскольку это создаст большое количество проблем для пассажиров.

Кроме того, в Совфеде обсуждали идею запретить продажу алкоголя на Новый год

анна попова коронавирусная пандемия Новый год


 

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