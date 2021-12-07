В Совфеде прокомментировали идею запретить алкоголь на Новый год

В Совфеде не поддержали идею запретить алкоголь на Новый год. Фото: unsplash

В Совфеде не поддержали идею запретить алкоголь на Новый год. Фото: unsplash

Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый считает, что запрет на продажу алкоголя в новогодние праздники приведет к обратному эффекту, люди пойдут заранее закупаться спиртным, в результате его употребление только вырастет.

По его словам, такая мера вызовет недовольство среди населения.

«По моему глубокому убеждению, любые запреты, любой дефицит приведет к обратному эффекту – все ринутся запасаться спиртными напитками и в результате его потребление будет больше, чем в обычное время», — приводит его слова РИА «Новости».

Ранее в Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в Новый год. В России нужно ввести ограничения на продажу алкоголя в новогодние праздники, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

По словам депутата, необходимы механизмы по защите здоровья россиян, поскольку ситуация может стать критической. Чтобы жители России не «спивались» в праздники, Хамзаев предложил сделать бесплатными все новогодние мероприятия, а также кинотеатры, театры, музеи, бассейны и спортивные комплексы. Так, по мнению депутата, россиян можно «оттянуть от бутылки».