Младенца по ошибке привили от COVID вместо гриппа в Южной Корее

Родители младенца подали в суд на педиатра, настаивая на компенсации за его ошибку. Фото: pixabay.com

Родители младенца подали в суд на педиатра, настаивая на компенсации за его ошибку. Фото: pixabay.com

В Южной Корее семимесячного ребенка ошибочно привили вакциной от коронавируса вместо препарата от гриппа.

Инцидент произошел в городе Соннам. Местные врачи ввели ребенку дозу вакцины Moderna от COVID-19, рассчитанную на взрослого человека. Ее должны были использовать для матери малыша.

Как сообщило информационное агентство Ренхап со ссылкой на местные власти города, ребенка положили в больницу на пять дней, однако никаких побочных эффектов не возникло.

Родители ребенка подали в суд на педиатра, настаивая на денежной компенсации в качестве морального ущерба.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что исследования вакцины против COVID-19 для детей от 6 до 11 лет пройдут в России в начале 2022 года. Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал «преступлением» нежелание родителей вакцинировать детей от коронавируса