Младенца по ошибке привили от COVID вместо гриппа в Южной Корее

В Южной Корее семимесячного ребенка ошибочно привили вакциной от коронавируса вместо препарата от гриппа.
Инцидент произошел в городе Соннам. Местные врачи ввели ребенку дозу вакцины Moderna от COVID-19, рассчитанную на взрослого человека. Ее должны были использовать для матери малыша.
Как сообщило информационное агентство Ренхап со ссылкой на местные власти города, ребенка положили в больницу на пять дней, однако никаких побочных эффектов не возникло.
Родители ребенка подали в суд на педиатра, настаивая на денежной компенсации в качестве морального ущерба.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что исследования вакцины против COVID-19 для детей от 6 до 11 лет пройдут в России в начале 2022 года. Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал «преступлением» нежелание родителей вакцинировать детей от коронавируса