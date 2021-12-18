Минсельхоз ответил на информацию о риске дефицита кофе в России

Минсельхоз ответил на информацию о риске дефицита кофе в России
Общий объем импорта кофе в Россию с начала 2021 года составил 230 тысяч тонн. Фото: Pixabay

Министерство сельского хозяйства России прокомментировало на информацию о риске дефицита кофе в стране.

Объем импорта кофе в Россию с начала года составил 230 тысяч тонн. На сегодняшний день ситуация с поставками оценивается как стабильная, сообщила пресс-служба министерства.

В ведомстве также добавили, что в будущем также не ожидается перебоев с поставкой. И указали, что у ряда производителей, реализующих кофе в России, есть собственные плантации в Колумбии и Доминикане.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что злоупотребление кофе приводит к снижению бодрящего эффекта от этого напитка, поскольку организм привыкает к нему и становится менее восприимчивым. Как рассказала нейрофизиолог Татьяна Блохина, для возвращения прежнего бодрящего эффекта нужно не увеличить его потребление, а, наоборот, стараться пить его в меньших объемах.

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