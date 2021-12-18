Нейрофизиолог рассказала, как повысить бодрящий эффект от кофе

Нейрофизиолог рассказала, как повысить бодрящий эффект от кофе
Чтобы сделать напиток максимально эффективным средством против сонливости, нейрофизиолог посоветовала немного вздремнуть, выпив перед этим чашку кофе. Фото: pexels

Нейрофизиолог Татьяна Блохина посоветовала снизить потребление кофе, чтобы он продолжал оказывать бодрящий эффект.

Специалист рассказала в беседе с радио Sputnik, злоупотребление кофе приводит к снижению бодрящего эффекта от этого напитка, поскольку организм привыкает к нему и становится менее восприимчивым.

По словам Блохиной, для возвращения прежнего бодрящего эффекта нужно не увеличить его потребление, а, наоборот, стараться пить его в меньших объемах.

«Есть такой прием у бегунов на длинные дистанции: они отказываются на две-три недели от приема кофе, а потом выпивают перед забегом, и стимулирующий эффект значительно увеличивается», — сказала она.

Чтобы сделать напиток максимально эффективным средством против сонливости, нейрофизиолог посоветовала немного вздремнуть, выпив перед этим чашку кофе. Кофеин начнет действовать через полчаса, а за это время организм сможет немного перезагрузиться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог назвал простой способ сбросить 6 килограммов без тренировок и диет.

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