Нейрофизиолог рассказала, как повысить бодрящий эффект от кофе

Чтобы сделать напиток максимально эффективным средством против сонливости, нейрофизиолог посоветовала немного вздремнуть, выпив перед этим чашку кофе. Фото: pexels

Чтобы сделать напиток максимально эффективным средством против сонливости, нейрофизиолог посоветовала немного вздремнуть, выпив перед этим чашку кофе. Фото: pexels

Нейрофизиолог Татьяна Блохина посоветовала снизить потребление кофе, чтобы он продолжал оказывать бодрящий эффект.

Специалист рассказала в беседе с радио Sputnik, злоупотребление кофе приводит к снижению бодрящего эффекта от этого напитка, поскольку организм привыкает к нему и становится менее восприимчивым.

По словам Блохиной, для возвращения прежнего бодрящего эффекта нужно не увеличить его потребление, а, наоборот, стараться пить его в меньших объемах.

«Есть такой прием у бегунов на длинные дистанции: они отказываются на две-три недели от приема кофе, а потом выпивают перед забегом, и стимулирующий эффект значительно увеличивается», — сказала она.

Чтобы сделать напиток максимально эффективным средством против сонливости, нейрофизиолог посоветовала немного вздремнуть, выпив перед этим чашку кофе. Кофеин начнет действовать через полчаса, а за это время организм сможет немного перезагрузиться.

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