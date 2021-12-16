Диетолог назвал простой способ сбросить 6 килограммов без тренировок и диет

Диетолог подчеркнул, что поздний прием пищи может привести к диабету и плохо повлиять на гены. Фото: pixabay

Диетолог подчеркнул, что поздний прием пищи может привести к диабету и плохо повлиять на гены. Фото: pixabay

Похудеть без тренировок и диет поможет правильно выбранное время для ужина. Об этом заявил британский врач-диетолог Майкл Мосли.

По его словам, важно не принимать пищу за три часа до сна и отказаться от вечерних перекусов, чтобы увидеть улучшения в состоянии здоровья и фигуры.

Как сообщило издание Exspress, свои слова диетолог подкрепляет исследованием Ноттингемского и Тегеранского университетов. Они наблюдали за группой из 82 женщин с избыточным весом, которые потребляли одинаковое количество килокалорий, однако половина из них заканчивала ужинать в 19:30.

Спустя 12 недель женщины второй группы похудели в среднем на семь килограммов, а в их крови понизился уровень холестерина и жиров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог назвала продукты к новогоднему столу, которые нужно купить заранее, так как в конце декабря на них вырастут цены и придется толкаться в очередях.