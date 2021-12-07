Диетолог назвала продукты к новогоднему столу, которые нужно купить заранее

Диетолог назвала продукты к новогоднему столу, которые нужно купить заранее
Некоторые продукты лучше купить заранее. Фото: pixabay

Так, например, за несколько недель до праздника стоит приобрести икру и консервы.

Врач-диетолог, нутригенетик Андрей Золотарев рассказал, какие продукты к новогоднему столу не стоит покупать в последний момент. Своими советами он поделилась в эфире радио Sputnik.

Некоторые продукты можно и нужно покупать заранее, так как в конце декабря на них вырастут цены и придется толкаться в очередях. Икру, горошек, кукурузу, оливки и другие консервы вполне можно закупать уже в ближайшее время – с ними ничего не случится. То же самое касается напитков, сладостей и твердых сыров.

За две недели до Нового года Золотарев посоветовал приобретать соленую рыбу и копченые продукты. Эксперт надеется, что в поиске продуктов для застолья граждане не забудут надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Госдуме предлагают ограничить продажу алкоголя в Новый год.

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Диетолог назвала продукты к новогоднему столу, которые нужно купить заранее
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