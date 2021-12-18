Эксперты: в России ожидается дефицит кофе до 2023 года из-за проблем у экспортеров

Эксперты: в России ожидается дефицит кофе до 2023 года из-за проблем у экспортеров
В России ожидается дефицит кофе до 2023 года из-за проблем у экспортеров. Фото: Pixabay

Жителей России предупредили о скором дефиците кофе. На бирже продукт подорожал практически до максимального значения за последние 10 лет.

Арабика в 2021 году подорожала примерно на 80% из-за проблем, возникших у ключевых экспортеров. Об этом сообщают «Известия».

В Бразилии столкнулись с рекордным неурожаем. Так в конце весны началась сильнейшая за столетие засуха, а в июле 2021 года пришли аномальные холода. Аналогичные трудности возникли и в Колумбии. Там часть урожая погубили дожди, а во Вьетнаме на запасы повлияла новая вспышка COVID-19 и жесткие карантинные ограничения, отразившиеся на экспорте.

Также подорожали морские перевозки из-за активизации спроса на товары, роста цен на топливо, перераспределением объемов грузов между регионами и отсутствием баланса в мировой торговле.

Трейдеры пытаются ограничить поставки кофе из-за проблем с доставкой и ростом спроса компании, используются фьючерсы, позволяющие обеспечить поставки по установленным ценам.

Аналитики отмечают, что истощение запасов кофе подают сигналы рынку о сохранении нехватки запасов кофе, особенно арабики.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению Минсельхоза, на сегодняшний день ситуация с поставками кофе оценивается как стабильная.

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