Режиссер Герман-младший разочаровался в тех, кому понравилась новинка «Человек-паук»

Петербуржский режиссер Алексей Герман-младший был разочарован вышедшей новинкой «Человек-паук» и теми, кому такое может нравиться.

По мнению Германа-младшего, раньше «паук» был лучше. Режиссер не доволен новинкой, которая вышла совсем недавно. Об этом сообщает 78.ru.

«Что со мной не так? Начал смотреть нового «Человека-паука», но не досмотрел, первую серию второго сезона «Ведьмака» посмотрел с трудом. Либо я старею, либо с каждым годом контент все больше ориентируется на миллионы инфантильных, слезливых, зацикленных на внутреннем комфорте симпапусиков», — отметил режиссер.

Герман-младший подчеркивает, что уже запутался в поколениях бумеров и зумеров. Он надеется, что будет новая война, а когда придет новое взросление выйдет хороший «Человек-паук», а не «соцреализм в трико».

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