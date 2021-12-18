«BUBBLE Studios» займется съемками фильма о детстве майора Грома

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"BUBBLE Studios" займется съемками фильма о детстве майора Грома. Фото: кадр из трейлера фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"

Кинокомпания «BUBBLE Studios» займется съемками фильма о детстве будущего майора Грома в лихие 90-х.

От авторов фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» выйдет остросюжетный приквел «Майор Гром: Трудное детство». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу интернет-сервиса «Кинопоиск», где состоится эксклюзивная премьера нового проекта.

Съемки фильма планируются весной 2022 года, а сама премьера намечена на 2023 год. Создатели обещают показать удивительные события, неожиданные повороты сюжета и новых интересных персонажей.

Съемки части «Майор Гром: Чумной доктор» происходили в Петербурге. Фильм вышел на «Кинопоиске» в мае 2021 года. На протяжении четырех недель он возглавлял топ просмотров видеосервиса.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в столице России состоялась премьера блокбастера «Матрица: воскрешение». Предпродажи билетов превысили 37 миллионов рублей.

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«BUBBLE Studios» займется съемками фильма о детстве майора Грома
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