«BUBBLE Studios» займется съемками фильма о детстве майора Грома

"BUBBLE Studios" займется съемками фильма о детстве майора Грома. Фото: кадр из трейлера фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"

"BUBBLE Studios" займется съемками фильма о детстве майора Грома. Фото: кадр из трейлера фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"

Кинокомпания «BUBBLE Studios» займется съемками фильма о детстве будущего майора Грома в лихие 90-х.

От авторов фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» выйдет остросюжетный приквел «Майор Гром: Трудное детство». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу интернет-сервиса «Кинопоиск», где состоится эксклюзивная премьера нового проекта.

Съемки фильма планируются весной 2022 года, а сама премьера намечена на 2023 год. Создатели обещают показать удивительные события, неожиданные повороты сюжета и новых интересных персонажей.