Спасатели потушили пожар на 54 «квадратах» в Сланцевском районе

Спасатели потушили пожар на 54 «квадратах» в Сланцевском районе
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Сланцевском районе Ленобласти произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 19:04 мск 18 декабря.

Местные жители заметили дым в деревне Сосновка и сообщили в экстренные службы. На месте происшествия работала дежурная смена 145 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

Горела хозяйственная постройка на площади 54 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 19:58 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по предварительной информации, при пожаре на «Северной верфи» пострадали три человека.

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