Три человека пострадали во время пожара на «Северной верфи»

Инцидент случился 17 декабря в Северной верфи на корвете «Проворный». Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Инцидент случился 17 декабря в Северной верфи на корвете «Проворный». Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Северо-Западная транспортная прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела в связи с нарушением правил безопасности при работах на строящемся корвете заводе «Северные верфи».

Возгорание ликвидировано, причина возгорания устанавливается, производится проливка конструкций.

По предварительной информации, пострадали три человека.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ, которое повлекло причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 216 УК РФ).

Крупный пожар произошел в пятницу, 17 декабря. Около 18 часов на пятом стапеле на территории «Северной верфи» загорелась надстройка судна. Огнем было охвачено примерно 800 квадратных метров. В ликвидации возгорания принимали участие 168 спасателей и 42 расчета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, как себя чувствуют пожарные, пострадавшие на «Северной верфи». Их госпитализировали в ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова» МЧС России.