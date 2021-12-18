Три человека пострадали во время пожара на «Северной верфи»

Три человека пострадали во время пожара на «Северной верфи»
Инцидент случился 17 декабря в Северной верфи на корвете «Проворный». Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Северо-Западная транспортная прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела в связи с нарушением правил безопасности при работах на строящемся корвете заводе «Северные верфи».

Возгорание ликвидировано, причина возгорания устанавливается, производится проливка конструкций.

По предварительной информации, пострадали три человека.

Инцидент случился 17 декабря в Северной верфи на корвете «Проворный». Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ, которое повлекло причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 216 УК РФ).

Крупный пожар произошел в пятницу, 17 декабря. Около 18 часов на пятом стапеле на территории «Северной верфи» загорелась надстройка судна. Огнем было охвачено примерно 800 квадратных метров. В ликвидации возгорания принимали участие 168 спасателей и 42 расчета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, как себя чувствуют пожарные, пострадавшие на «Северной верфи». Их госпитализировали в ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова» МЧС России.

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