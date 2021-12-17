Стало известно, как себя чувствуют пожарные, пострадавшие на «Северной верфи»

Стало известно, как себя чувствуют пожарные, пострадавшие на «Северной верфи»
Спасатели пытаются ликвидировать возгорание. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Оба спасателя находятся в состоянии средней степени тяжести.

В Санкт-Петербурге который час пытаются потушить строящийся корвет на «Северной верфи». В результате инцидента уже пострадали как минимум три человека, двое – спасатели. Их госпитализировали в ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова» МЧС России. Об этом пишет «Фонтанка».

Известно, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. В учреждении отметили, что на данный момент спасатели обследуются.

Напоминаем, что причины пожара пока что не установлены. По предварительным данным, имели место быть нарушения техники пожарной безопасности при выполнении работ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК начал проверку из-за пожара на «Северной верфи».

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