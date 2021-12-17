СК начал проверку из-за пожара на «Северной верфи»

СК начал проверку из-за пожара на «Северной верфи»
Очевидцы выложили горящий корабль. Фото: скриншот ДТП И ЧП Санкт-Петербург

На месте работают сотрудники спецслужб.

Прокуратура и Следственный комитет заинтересовались пожаром на территории «Северной верфи». Там уже третий час тушат возгорание. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает «Фонтанка».

Сотрудники правоохранительных органов выяснят, что стало причиной инцидента и каковы его обстоятельства. По предварительным данным, пожар случился из-за нарушения техники пожарной безопасности при выполнении работ.

Свою проверку начали также сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета. На данный момент в огне пострадали три человека, в том числе два спасателя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что к горящему корвету в Петербурге приехал полпред президента.

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