СК начал проверку из-за пожара на «Северной верфи»

На месте работают сотрудники спецслужб.

Прокуратура и Следственный комитет заинтересовались пожаром на территории «Северной верфи». Там уже третий час тушат возгорание. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает «Фонтанка».

Сотрудники правоохранительных органов выяснят, что стало причиной инцидента и каковы его обстоятельства. По предварительным данным, пожар случился из-за нарушения техники пожарной безопасности при выполнении работ.

Свою проверку начали также сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета. На данный момент в огне пострадали три человека, в том числе два спасателя.

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