К горящему корвету в Петербурге приехал полпред президента

К месту инцидента съехались также сотрудники правоохранительных органов и различных спецслужб.

Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан приехал на территорию «Северной верфи», где горит строящийся для Минобороны корвет. Он следит за ситуацией. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает «Фонтанка».

К месту съехались также сотрудники правоохранительных органов и представители различных спецслужб. По предварительным данным, пострадали три человека, в том числе двое пожарных.

Пожар тушат четвертый час. Ему присвоен четвертый из пяти рангов сложности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на пожаре в «Северной верфи» пострадали два спасателя.