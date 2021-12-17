К горящему корвету в Петербурге приехал полпред президента

К горящему корвету в Петербурге приехал полпред президента
На месте работают пожарные. Фото: Baltphoto

К месту инцидента съехались также сотрудники правоохранительных органов и различных спецслужб.

Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан приехал на территорию «Северной верфи», где горит строящийся для Минобороны корвет. Он следит за ситуацией. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает «Фонтанка».

Очевидцы выложили горящий корабль. Фото: скриншот ДТП И ЧП Санкт-Петербург

К месту съехались также сотрудники правоохранительных органов и представители различных спецслужб. По предварительным данным, пострадали три человека, в том числе двое пожарных.

Пожар тушат четвертый час. Ему присвоен четвертый из пяти рангов сложности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на пожаре в «Северной верфи» пострадали два спасателя.

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