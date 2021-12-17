На пожаре в «Северной верфи» пострадали два спасателя

Ранее сообщалось о трех пострадавших.

В Санкт-Петербурге четвертый час тушат пожар на строящемся корвете на «Северной верфи». Огонь пытаются потушить около сотни спасателей. Известно, что двоих пожарных уже госпитализировали. Один из них находится в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней тяжести. Об этом пишет «Фонтанка».

До этого сообщалось о трех пострадавших, один из которых отказался ехать в больницу. Пожару уже присвоен четвертый из пяти рангов сложности.

Обстоятельства происшествия остаются невыясненными.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти проводят проверку после травмирования девочки в школе.