В Ленобласти проводят проверку после травмирования девочки в школе

Ребенок получил травмы и угодил в больницу.

В Ленинградской области выясняются обстоятельства инцидента, в результате которого пострадала 10-летняя девочка. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщили в СК РФ по региону.

Инцидент случился в одной из школ Кудрово. По предварительным данным, ребенка оттолкнула женщина. В результате падения школьница получила травмы и была госпитализирована.

Сотрудники правоохранительных органов пытаются понять, как именно все произошло. «После проведения следственным органом необходимых проверочных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего будет дана правовая оценка действиям женщины, а также соответствующих органов системы профилактики», — говорится в сообщении.

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